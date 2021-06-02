"Бегали со шприцами и предлагали укольчик": жители Мурманска испугались странных детей

Выглядели юные северяне, со слов очевидцев, не очень опрятно. Фото: Марина Немонова / vk.com/murmanskgroup

Детские развлечения порой взрослым кажутся пугающими. Так, в Мурманске у дома №30 на улице Скальной заметили мальчика и девочку не старше 10 лет, которые бегали со шприцами. Выглядели юные северяне, со слов очевидцев, не очень опрятно.

Фото: Марина Немонова / vk.com/murmanskgroup

- Подбежали со шприцами, говорят: "Хотите укольчик?", "Мы вам сейчас укольчик сделаем". Шприцы грязные, непонятно где находились. После этого мальчик сбегал до лужи, набрал воды и прибежал брызгать в лицо, потом они еще друг другу в куртки эти шприцы втыкали. Что это вообще такое? Бесплатный выездной пункт, где вакцинируют от COVID-19? - написала в группе "Мурманск" Марина Немонова.

Фото: Марина Немонова / vk.com/murmanskgroup

По ее словам, она вместе с подругами зашла в подъезд, чтобы не контактировать с детьми, а когда вышли, тех уже не было. Зато на земле валялись шприцы. В полицию заявление о происшествии не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нахамил и заморозил!": туристы возмутились сломавшимся на дороге в Териберку автобусом и поведением водителя. Жители села и руководство компании-перевозчика защищают мужчину (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru