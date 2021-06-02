В Полярном сигареты меняли на конфеты

Организаторы предлагали провести обмен и убедиться в том, что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Полярном прошла акция, приуроченная к Всемирному дню без табака. 31 мая ее провели сотрудники центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского.

Организаторы предлагали провести обмен и убедиться в том, что от одной конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты.

- Жители города по-разному реагировали на предложение. Одни с удовольствием участвовали в обмене, другие отшучивались, не желая принимать заботу о своем здоровье всерьез, - рассказали организаторы.

В акции предложили поучаствовать и читателям библиотеки. Они могли обменять сигареты на конфеты и получить стихотворные памятки о вреде курения. Впоследствии выменянные во время акции сигареты уничтожили.

Отметим, что Всемирный день без табака появился в 1987 году благодаря Всемирной организации здравоохранения. Таки образом медики решили привлечь внимание мира к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

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