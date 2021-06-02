В Мурманске пройдет встреча памяти Николая Колычева

Вечер памяти начнется в 15 часов в конференц-зале «Научки». Фото: wikipedia.org

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет встреча памяти поэта и прозаика Николая Колычева.

Она состоится в ближайшее воскресенье, 6 июня. Коллеги, друзья и почитатели его творчества вспомнят любимого поэта Мурманской области.

- Центральным событием станет показ документального фильма Александра Еремеева «Два человеческих счастья: Родина и Семья».Также прозвучать стихи Колычева, - сообщили организаторы мероприятия.

Вечер памяти начнется в 15 часов в конференц-зале «Научки».

Отметим, что Николай Колычев - автор почти двух десятков поэтических книг, опубликованных в Москве и Мурманске. Он становился лауреатом Большой литературной премии России. Кроме того награжден памятной медалью «Великий русский писатель лауреат Нобелевской премии М. А. Шолохов 1905—2005» за гуманизм и служение России. Писатель ушел из жизни 6 июня 2017 года.

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