В Мурманске задержали воришку-сладкоежку

В настоящее время в отношении задержанного полицейские проводят проверочные мероприятия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманске правоохранители задержали воришку-сладкоежку.

Ночью на пульт дежурного Росгвардии поступил сигнал «тревога» из магазина на проспекте Ленина. На место происшествия направили наряд вневедомственной охраны.

Прибывшим росгвардейцам сотрудники службы контроля сообщили, что увидели при помощи камер видеонаблюдения в торговом зале молодого мужчину. Он брал с прилавка коробки конфет и складывал их в свой рюкзак. После того, как товар был «упакован», «покупатель» попытался скрыться из магазина, не заплатив.

– Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний мурманчанин. Парня доставили в отдел полиции. При проверке личности задержанного выяснилось, что он находится в розыске за совершение преступления, – сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

В настоящее время в отношении задержанного полицейские проводят проверочные мероприятия.

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