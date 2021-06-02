За последние сутки от коронавируса в Мурманской области умерли еще два человека. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 июня 2021 года составило 1220 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51432 человека, 44 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+23, всего 25600), следом идет Североморск (+2, всего 4736). Тройку замыкает Кандалакшский район (+3, всего 3504)

Выздоровели 48284 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1928 человек.

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