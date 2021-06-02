В Териберку будет ходить новый автобус зимней комплектации

Так что долгая поезда от областного центра до Териберки, которая занимает несколько часов, будет теплее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Териберки и не только могут порадоваться: поездки до села на общественном транспорте станут приятнее. Перевозчик "Мурманскавтотранс" сообщил, что заказал для маршрута №241 Мурманск-Териберка новый автобус.

- Это будет "КАВЗ" 2021 года выпуска в специальной зимней комплектации. Он должен прийти уже на этой неделе, мы ожидаем, что со следующей он выйдет на маршрут, - рассказал "КП-Мурманск" директор «Североморского АТП» Олег Ушаков.

Так что долгая поезда от областного центра до Териберки, которая занимает несколько часов, будет теплее.

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