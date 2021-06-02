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Общество2 июня 2021 15:00

В Териберку будет ходить новый автобус зимней комплектации

Машина выйдет на маршрут №241
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Так что долгая поезда от областного центра до Териберки, которая занимает несколько часов, будет теплее.

Так что долгая поезда от областного центра до Териберки, которая занимает несколько часов, будет теплее.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Териберки и не только могут порадоваться: поездки до села на общественном транспорте станут приятнее. Перевозчик "Мурманскавтотранс" сообщил, что заказал для маршрута №241 Мурманск-Териберка новый автобус.

- Это будет "КАВЗ" 2021 года выпуска в специальной зимней комплектации. Он должен прийти уже на этой неделе, мы ожидаем, что со следующей он выйдет на маршрут, - рассказал "КП-Мурманск" директор «Североморского АТП» Олег Ушаков.

Так что долгая поезда от областного центра до Териберки, которая занимает несколько часов, будет теплее.

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