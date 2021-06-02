В Мурманске вслед за потеплением до +25 придет похолодание

Как бы не хотелось, жара не задержится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето в Мурманской области началось с тепла. Уже сегодня, 2 июня, в регионе воздух прогреется до +25, хотя на юге региона столбик термометра стал подбираться к +20 еще 1 июня.

Но как бы не хотелось, жара не задержится.

- В четверг температура в городе достаточно легко должна подняться до +25...+26. Осадков в эти пару дней не будет. Пятница пока остается противоречивой, но, скорее всего, до обеда лето сохранится, двадцатник мы взять должны. Во второй половине дня пройдут дожди, ветер развернется на северный, и к вечеру в городе похолодает до +10, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: 3 июня в Мурманске начнут отключать отопление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Мурманске отключат отопление летом 2021 года. Глава администрации подписал постановление об окончании отопительного сезона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru