6514 детей родились в Мурманской области в 2020 году

Отметим, что в подавляющем большинстве дети рождались в зарегистрированных браках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Дню защиты детей Мурманскстат подготовил "детскую" статистику.

В 2020 году в Мурманской области родились 6514 детей. Это чуть меньше, чем в 2019 году. Тогда в семьях северян родились 6673 ребенка.

Как отметили региональные власти, первенцами в своих семьях стали порядка 2,4 тысячи малышей. А больше 2,5 тысячи детей родились в своих семьях вторыми детьми.

– Более тысячи юных северян стали в семье третьими. Четвертыми в своих семьях стали 317 детей. А вот пятыми и последующими стали 118 человек, – сообщили в Мурманскстате.

Отметим, что в подавляющем большинстве дети рождались в зарегистрированных браках.

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