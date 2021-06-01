Горе-отец в 69 лет: Приставы Мурманской области составили портрет алиментщика

В данный момент 3396 алиментщиков не могут выезжать за границу, а к уголовной ответственности привлекли 236 человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ко Дню защиты детей Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области составило портрет алиментщика. Не только в праздник, но и в обычный день хочется, чтобы дети не страдали из-за взрослых. Увы, так не получается. Сумма, которая горе-родители задолжали детям, впечатляет.

- С начала 2021 года на исполнении у судебных приставов находится 6534 исполнительных производства по взысканию алиментов на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей, - сообщают заполярные приставы.

Мало кого удивит, что чаще всего алименты не платят мужчины - они составляют почти 80% от всех должников. Так, в Мурманской области 5181 мужчина забыл о деньгах для своих детей, но также есть 1353 женщины, которые грешат тем же (1,2 миллиарда прочти 367 миллионов).

- Самая большая задолженность в размере 2,7 миллиона рублей оказалась у жителя Апатитов, еще 114 должников имеют долги по алиментам свыше 1 миллиона рублей. Средняя задолженность по алиментам на одного должника составляет 250 тысяч рублей, - уточнили в службе приставов. - Самому молодому должнику 19 лет, самому пожилому 69 лет.

Больше всего должников в возрасте от 30 до 40 лет, на втором месте - от 40 до 50 лет, потом от 18 до 30 лет. От 50 до 60 лет насчитали 289 мужчин-должников, 24 женщины; старше 60 лет – 20 мужчин.

В данный момент 3396 алиментщиков не могут выезжать за границу, а к уголовной ответственности привлекли 236 человек.

- Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 30 до 40 лет, имеющий среднюю задолженность более 230 тысяч рублей, не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание. Портрет должника-женщины – 30-40 лет, неработающая, имеющая задолженность более 270 тысяч рублей, не имеющая имущества, на которое возможно обратить взыскание, - подытожили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

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