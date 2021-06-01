Кандалакша первой в Мурманской области завершила капитальный ремонт дорог

В Кандалакшском районе уже закончили капитальный ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава Кандалакшского района Михаил Павлов сообщил главе региона, что летняя дорожная кампания по капитальному ремонту дорог в муниципалитете уже завершилась до начала лета.

- Всего при поддержке региона нам выделено более 52 миллионов рублей, отремонтируем около 24 тысяч квадратных метров полотна. Подрядчики справились с задачей на 1,5 месяца раньше, чем предусмотрено контрактом. Уже на этой неделе будет выполнен и ремонт тротуаров. И это не все. В рамках образовавшейся экономии отремонтируем участок от «Деревни SOS» до полиции. И обновим еще целый ряд тротуаров. Также приступили и к ямочному ремонту. Пока - на 1 маршруте. После этого перейдем на второстепенные дороги, - сообщил Михаил Павлов.

Кандалакшский район первый в Мурманской области справился с дорожной задачей.

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