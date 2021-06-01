Житель Мурманской области требовал 100 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в паблике

Северянин обиделся на комментарий в сети и обратился в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ловозерский районный суд рассмотрел иск от местного жителя, который обиделся на комментарий в сети. И хотел получить компенсацию за моральный вред.

- 19 марта 2021 года мужчина в одном из пабликов «ВКонтакте» прочитал статью, после чего в комментариях написал относительно нее свое мнение. Спустя несколько минут неизвестный ему гражданин в ответном комментарии оскорбительно высказался в его отношении, в том числе охарактеризовав его личность нецензурными словами. Поскольку данная социальная сеть общедоступна и открыта для посещения всеми желающими, информация стала известна неопределенному кругу людей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Ловозерец обиделся и подал в суд на автора комментария, потребовав с него 100 тысяч рублей. Суд поддержал оскорбленного северянина, однако снизил размер компенсации за моральный вред в 33 раза - до 3 тысяч рублей.

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