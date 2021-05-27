«Обиделся на начальство и позвал друзей»: Суд вынес приговор по погрому в мурманской «Мяте»

О том, что случилось в тихом лаундж-баре, который создавался как место для уютных посиделок под расслабляющую музыку, северяне узнали на утро. Фото: Октябрьский суд

Больше двух лет прошло с момента, когда в мурманском лаундж-баре «Мята» молодчики устроили погром, до оглашения приговора по этому делу. До решения Фемиды дожили не все участники той бурной ночи - с 21 на 22 декабря 2018 года.

О том, что случилось в тихом лаундж-баре, который создавался как место для уютных посиделок под расслабляющую музыку, северяне узнали наутро. Девять мужчин от 20 до 32 лет ворвались в помещение с битами и даже... катаной. Они стали крушить все вокруг. Пока перепуганные посетители вжимались в диваны и пытались спрятаться за столами, парни сшибали тарелки, кальяны, декор и напали на охранников и официантов, которые пытались остановить беспредел.

Картина, честно говоря, в духе 90-х. Только вот преступники пришли не для рэкета или «отбить бабки» у конкурента. С битами они хотели поддержать… обиженного друга. Кирилл (имена изменены) работал в «Мяте» охранником, но со своими обязанностями справлялся плохо. Поэтому его на время отстранили и взяли другого сотрудника на корпоратив, который проходил как раз в ночь с 21 на 22 декабря. Кирилл обиделся не на шутку, поэтому позвал своих друзей, с которыми занимался единоборствами. Правда, компании больше нравилось на тренировках махать руками и ногами, чем поправлять здоровье, – троих «спортсменов» ранее ловили на употреблении и распространении наркотиков.

Друзья обиженного охранника решили поддержать его и придумали план нападения на лаундж-бар. Даже наметили у себя в головах сценарий: кто будет стоять на выходе, чтобы посетители не сбежали, кто нападет на охранников, кто будет крушить все вокруг. План потом правоохранители восстановили по расшифровкам телефонных разговоров друзей. Позаботились приятели и о том, чтобы их никто не узнал – надели балаклавы. Это стало одной из причин, почему налетчиков задержали не всех сразу, а по очереди – процесс растянулся на недели.

- Особая сложность расследования этого дела была в том, что в нем много фигурантов. Задерживали их одного за другим. Только на ознакомление с материалами дела у обвиняемых и их адвокатов ушло три месяца. Никто из них свою вину не признал. Молодой человек, которого отстранили от работы, говорил, что хотел вернуться на свою должность и это все ему было не нужно, - говорит начальник отдела СЧ СУ УМВД России по Мурманской области Юрий Беляев.

Дебош в кафе «спортсмены» устроили для того, чтобы показать: посмотрите на новых охранников - разве они хорошо работают? Компанией был причинен кафе ущерб на 350 тысяч рублей, один из охранников получил легкий вред здоровью, другому сломали пальцы на руке.

Впрочем, судили молодчиков не только за налет на «Мяту». Двоих привлекли по ч. 1 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), а также п. «а, в» ч. 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Дело в том, что за два месяца до погрома один из его участников, 26-летний Игорь, пришел в клуб «Террасы» и увидел бывшую жену с молодым человеком. Приревновав девушку, он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Также молодые люди под надуманным предлогом (якобы был долг) забрали у малознакомого мужчины в кафе «Сахар» 100 тысяч рублей.

- Органом предварительного следствия обвинение в совершении организации хулиганства в кафе «Мята» было предъявлено 4 лицам, в совершении хулиганства – 6. Однако на момент фактического начала судебного разбирательства двое участников событий в кафе «Мята», применявших бейсбольную биту и японский меч, скончались, - сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска.

Организаторы погрома получили от 3 лет 8 месяцев до 4 лет лишения свободы, исполнители – от 2,5 до 3,5 года. И только один отделался условным сроком на 2 года. Подсудимые, обвинявшиеся в совершении и других преступлений, по совокупности приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы. Прямо в зале суда на них надели наручники.

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