В Апатитах на день Химика госпитализировали девушку с ожогами

А вот студенту политехнического колледжа повезло меньше - он попал в больницу с отравлением каким-то наркотическим веществом, которое довело его до реанимации. Фото: Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горько и иронично, но День Химика в Апатитах для двух студентов закончился больницей из-за химии. И это несмотря на то, что в городе запретили продажу алкоголя на время праздника.

- 17-летняя студентка-первокурсница Кольского медицинского колледжа попала в больницу с химическим ожогом ступни. Госпитализация девушке, к счастью, не потребовалась — хватило помощи, оказанной амбулаторно. По предварительным данным, причиной травмы стал конфликт с соседкой по общежитию, 17-летней уроженкой Ковдора. Ковдорчанка вылила в кроссовки своей оппонентки едкое вещество — агрессивное средство для чистки плит, - пишет "Хибинформбюро".

А вот студенту политехнического колледжа повезло меньше - он попал в больницу с отравлением каким-то наркотическим веществом, которое довело его до реанимации.

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