В Кандалакше наркодилер на глазах у полицейских пытался проглотить сверток с наркотиками

В отношении кандалакшанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше с поличным задержали 39-летнего мужчины, который занимался распространением наркотиков. Как уточнили в МВД по Мурманский области, поймали его с поличным весной этого года.

- Наркополицейские задержали подозреваемого у подъезда жилого дома. В момент задержания мужчина попытался проглотить сверток с запрещенным веществом, однако сотрудники полиции сумели остановить его. Полицейские изъяли находящийся при злоумышленнике полимерный пакет с веществом светлого цвета и направили на экспертизу. Согласно заключению специалиста, представленное для исследования вещество содержит в своем составе наркотическое средство – метамфетамин, общим весом почти 10 граммов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении кандалакшанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере).

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