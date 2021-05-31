В Мурманске загорелся плавучий док

Пострадавших нет, а причина пожара устанавливается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 10.43 31 мая по системе "112" поступило сообщение о пожаре по адресу Портовый проезд, 31 в Мурманске. По данным областного МЧС, здесь возгорание случилось на плавучем доке.

- В результате происшествия огнем повреждена обшивка и утеплитель в помещении с левого борта. Разобрана обшивка в помещении на общей площади 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

С огнем боролись 15 человек или два пожарно-спасательных подразделения (15 чел. личного состава, 3 ед. техники). К счастью, пострадавших нет, а причина пожара устанавливается.

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