В Мурманске водитель такси перевел мошенникам 39 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: Иван МАКЕЕВ

Водитель такси в Мурманске поверил клиенту, который сделал заказ с улицы Пищевиков до аэропорта. А зря.

Как сообщили в УМВД по Мурманской области, клиент позвонил и представился сотрудником силового ведомства, попросил водителя купить по дороге алкоголь и перевести денег на несколько абонентских счетов.

В процессе несколько раз перезванивал, нервничал и поторапливал водителя. Деньги обещал вернуть и даже заплатить вознаграждение водителю. Пострадавший сделал все, что он него просили, а когда подъехал на адрес, выяснил, что телефон клиента выключен.

- Северянин понял, что стал жертвой мошенников. Полицейскими в рамках расследования установлено, что заявитель знал о подобных фактах мошенничеств. Телефонный номер, которым пользовался злоумышленник, зарегистрирован в Москве, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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