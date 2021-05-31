В Апатитах мужчина пробрался на территорию детского сад и устроил дебош

44-летний задержанный приехал в Заполярье из Кировской области, сейчас в его отношении проводится проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувших выходных в Апатитах утром сторож детского сада на улице Строителей услышал звук бьющегося стекла. И заметил мужчину, который пробрался на территорию дошкольного учреждения. Сторож сразу нажал "тревожную кнопку" на место прибыла группа задержания Росгвардии.

- На вместе росгвардейцы выяснили, что мужчина перелез через ворота и, вооружившись кирпичом, разбил им три стеклопакета в здании. Экипаж вневедомственной охраны задержал нарушителя за совершение противоправных действий и доставил в отдел полиции. Как оказалось, подозреваемый уже привлекался к административной ответственности, - сообщили в Росгвардии по Мурманской области.

44-летний задержанный приехал в Заполярье из Кировской области, сейчас в его отношении проводится проверка.

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