Обвинение в убийстве собаки священнику из Апатитов пока не предъявили

Протоиерея на время отстранили от службы, а приход возглавил глава КНЦ РАН Сергей Кривовичев. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале апреля всю Мурманскую область потрясла история из Кировска. На горнолыжном склоне прямо во время занятия юных спортсменов убили собаку Фросю, которая приходила вместе с одним из сотрудников и проводила целый день на свежем воздухе.

По предварительной версии, сделал это протоиерей Константин Кузнецов, который был настоятелем в храме Успения Божией Матери. На это указал и хозяин Фроси, и очевидцы. Напомним: сразу после случившегося полиция начала проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело.

- В данный момент оно расследуется по факту случившегося, обвинение никому пока не предъявлено, - сообщил "КП-Мурманск" источник в УМВД .

При этом самого протоиерея от службы на время отстранили, а приход возглавил глава КНЦ РАН Сергей Кривовичев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буддистскую ступу под Апатитами снова осквернили. Неизвестные залили ее черной краской (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru