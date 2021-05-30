В Мурманске губернатор Андрей Чибис и байкеры открыли мотосезон

Участники мотопробега по традиции возложили цветы к Вечному огню. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии мотосезона в Мурманске. Вместе с байкерами он совершил символический мотопробег к памятнику Алеше.

Губернатор сам возглавил движение колонны за рулем мотоцикла. В сопровождении экипажа ГИБДД байкеры проследовали через центр города к мемориалу Защитникам Советского Заполярья.

Там участники мотопробега по традиции возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях за Отечество минутой молчания. Затем колонна мотоциклистов проделала обратный путь.

- Драйв, задор! Открываем мотосезон, несмотря на прохладную погоду, все в восторге!, – поделился впечатлениями от акции губернатор.

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