В Мурманске губернатор Андрей Чибис и байкеры открыли мотосезон

Участники мотопробега по традиции возложили цветы к Вечному огню. Фото: правительство МО
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии мотосезона в Мурманске. Вместе с байкерами он совершил символический мотопробег к памятнику Алеше.
Губернатор сам возглавил движение колонны за рулем мотоцикла. В сопровождении экипажа ГИБДД байкеры проследовали через центр города к мемориалу Защитникам Советского Заполярья.
Там участники мотопробега по традиции возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях за Отечество минутой молчания. Затем колонна мотоциклистов проделала обратный путь.
- Драйв, задор! Открываем мотосезон, несмотря на прохладную погоду, все в восторге!, – поделился впечатлениями от акции губернатор.
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