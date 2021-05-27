В Коле впервые пройдет массовый ночной забег в пижамах

Дистанция составит полтора километра. Фото: vk.com/event204775885

19 и 20 июня в Коле впервые пройдет пижамный массовый забег "Сон в Олимпийскую ночь", приуроченный к Всероссийскому Олимпийскому дню. Мероприятие начнется в 00.00. Бежать придется недолго - дистанция составит полтора километра.

- Принять участие в соревновании могут все любители бега Кольского района и Мурманской области не зависимо от пола и возраста. Обязательное условие участия - наличие домашних и спальных принадлежностей (пижам, ночных сорочек, кигуруми, халатов и т.д.), приветствуется креативный подход к подготовке костюма. Можно также использовать бигуди, ночных колпаки, маски, подушки и пледы, - сообщили в группе "Спорт в Кольском районе".

В командном зачете определят победителей в номинациях: «Самая спортивная семья», «Самая дружная организация», «Самая веселая компания». Все участники забега получат памятные медали и дипломы, а команды-победители наградят кубком и грамотой.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Стоит поторопиться, потому что количество участников ограничено. Более подробную информацию о забеге можно узнать здесь.

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