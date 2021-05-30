От коронавируса умерли еще два жителя Заполярья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 мая 2021 года составило 1215 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 307 человек, 42 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск, следом идет Североморск. Тройку замыкает Кандалакшский район.

Выздоровели 48 174 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1878 пациентов.

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