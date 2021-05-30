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Здоровье30 мая 2021 12:44

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 мая 2021 года составило 1215 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 30 мая 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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От коронавируса умерли еще два жителя Заполярья.

От коронавируса умерли еще два жителя Заполярья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 мая 2021 года составило 1215 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 307 человек, 42 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск, следом идет Североморск. Тройку замыкает Кандалакшский район.

Выздоровели 48 174 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1878 пациентов.

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