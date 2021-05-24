В Мурманской области от коронавируса привились 25% северян от запланированного числа

В регионе провели 958 тысяч ПЦР-исследований, 202 тысячи результатов пришли по СМС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области и.о. министра здравоохранения региона Инга Анискова сообщили о текущем положении дел с коронавирусом.

Так, в Заполярье в строю 421 ковидная койка, в том числе 330 с кислородом и 52 - с ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 20%. С зараженным работают 13 бригад скорой помощи и 8 амбулаторных.

- Продолжается вакцинация от коронавируса. Через региональный портал и "Госуслуги" записались 18 тысяч человек, Мурманская область по данному показателю находится в пятерке лидеров среди всех регионов. Всего привились 87 тысяч человек, что составляет 25% от всего плана, - уточнила Инга Анискова.

В регионе провели 958 тысяч ПЦР-исследований, 202 тысячи результатов пришли по СМС.

Напомним: в Мурманской области заработали мобильный пункты для вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске впервые прошла мобильная вакцинация от коронавируса. Прививку можно было сделать прямо в медицинском автомобиле (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru