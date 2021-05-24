Следующая дата мобильной вакцинации - 29 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 мая в Мурманске впервые прошла мобильная вакцинация от коронавируса. О том, как она прошла, на оперативном совещании рассказала и.о. министра здравоохранения региона Инга Анискова.

- Вакцинация проходила на базе двух медицинских автомобилей, которые стояли на парковке у гипермаркета "Окей" с 14 до 19 часов. Использовался препарат "Гам-КОВИД-Вак". Активность пациентов оставляет желать лучшего, всего привились 11 человек, - сообщила Инга Анискова.

Следующая дата мобильной вакцинации - 29 мая. Пункты будут стоять на площади Пять Углов с 13.00 до 18.00. Напомним: в этот день состоится большой концерт в честь Дня Мурманской области.

Также бригады выезжают в труднодоступные населенные пункты Заполярья. С 21 мая привились 86 жителей Краснощелья, Сосновки и Каневки. 28 мая вертолет полетит в Чапому, Тетрино, в июне - в Чаваньгу.

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