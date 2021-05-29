За сутки два человека умерли в Мурманской области от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 мая 2021 года составило 1213 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 265 человек, 43 новых случая выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+24, всего 25 510), следом идет Североморск (+1, всего 4729). Тройку замыкает Кандалакшский район (+2, всего 3493).

Выздоровели 48 174 пациента, а на лечении с COVID-19 остаются 1878 пациентов.

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