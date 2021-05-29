Моряк из Мурманска показал, как выглядит рыба-воробей

В Баренцевом море обитают удивительные существа. Фото: Олег ФИЛОНОК

За работой моряка из Мурманска Романа Федорцова следят сотни тысяч человек. А все потому, что он делится фотографиями необычных морских обитателей, которые попадают в трал, а еще очень интересно рассказывает о них.

В своем Instagram Роман поделился рыбой, у которой есть необычная способность.

- Снова в море. Впереди три месяца вдали от дома. Такая работа. Такой выбор. Так что проведу лето на море. Точнее в море. Знаменитые курорты Баренцева моря. Ну, а на фотографии - пинагор или рыба-воробей. Точнее интересная особенность этого морского создания - присоска! Брюшные плавники этой рыбки превращены в круглый присасывательный диск, при помощи которого она прикрепляется к камням, - написал Роман Федорцов.

Напомним: недавно он показал существо без мозга, головы и органов.

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