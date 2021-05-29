В центре Мурманска встали троллейбусы. Фото: vk.com/murmansk.region

Жители Мурманска в социальных сетях жалуются, что в центре города есть проблемы с движением общественного транспорта.

- Все троллейбусы стоят на Володарского. Движение в сторону Семеновского озера нормальное, - пишут северяне в группе "Регион 51".

Причиной стало слабое напряжение в сети, из-за которого некоторые троллейбусы временно меняют маршрут, например, №4 идет не по улице Шмидта, а по проспекту Ленина. Работы над устранением неполадок уже ведутся.

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