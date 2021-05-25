Общественный транспорт Мурманска с 1 июня перейдет на летнее расписание

Троллейбусы и автобусы будут ходить по новому графику.
Фото: Олег ФИЛОНОК
С 1 июня все троллейбусы и автобусы в Мурманске перейдут на летнее расписание. Об этом сообщили в АО "Электротранспорт".
- С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться в разделе «расписание движения». Приятных вам поездок! - отметили в компании.
К слову, летом интервалы движения традиционно увеличиваются, так что на остановке придется стоять чуть дольше обычного.
Напомним: автобус Апатиты-Мончегорск возобновляет работу в тестовом режиме. Курсировать он будет дважды в неделю.
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