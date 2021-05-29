При правительстве Мурманской области прошло первое заседание Морского совета

В Мурманской области прошло первое заседание Морского совета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

При правительстве Мурманской области появился новый координационный орган - Совета по морской деятельности или Морской совет. Он объединил всех заинтересованных не только в рыбодобывающей и рыбопромышленной отраслях, но и других. Первое заседание символично состоялось 28 мая в День Мурманской области, его открыли ударом в рынду.

- Море традиционно определяет геополитическую роль нашей области в арктической повестке, в мировой повестке. Принципиально важно, чтобы на Совете в рабочем режиме рассматривались наши ключевые проекты развития. Это, безусловно, развитие Севморпути, рыбопромышленного комплекса, морского туризма. Важно, чтобы все – и бизнес, и областное правительство, и федеральные структуры, и правоохранительные органы – эти вопросы между собой координировали. Чтобы не было проблем, с одной стороны, для обеспечения безопасности границ нашей страны, а с другой стороны, чтобы можно было снимать возможную недоурегулированность в вопросах развития экономики, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

На первой встрече говорили о развитии портов, подготовке кадров, военно-патриотическом воспитании школьников и других темах.

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