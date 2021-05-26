В Мурманской области 853 работникам организаций задолжали по зарплате 35 миллионов рублей

Долг сложился из-за отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает Мурманскстат, на 1 мая этого года общая задолженность по зарплате работникам организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) составила в Мурманской области 35 миллионов рублей. С апреля эта сумма выросла на 3,6 миллиона рублей, в основном за счет ее роста в ООО «Трансстрой».

- Весь долг сложился из-за отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Наибольшая сумма отмечена в организациях, расположенных в Ковдорском и Кольском районах, ЗАТО Александровск. Из шести организаций, предоставивших сведения о задолженности, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходится 99,1% всей задолженности по зарплате, - уточнили в статистическом ведомстве.

Численность работников, которым задолжали по зарплате - 853 человека. Большинство из них трудятся в организациях по добыче полезных ископаемых, а остальные в сфере строительства, образования, управления недвижимым имуществом. В среднем одному сотруднику компаний, имевших долг, не выплатили 41 тысячу рублей.

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