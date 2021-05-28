В Мурманске два дома на улице Туристов и Павлова признали аварийными

Постановления о признании домов аварийными появились на сайте администрации. Фото: 2gis.ru

Еще два ветхих дома в Мурманске признали аварийными. Один из них расположен на улице Туристов,49. В трехэтажке собираются провести реконструкцию.

- Постановляю в течение шести месяцев организовать мероприятия, необходимые для проведения реконструкции многоквартирного дома, в том числе провести внеочередное общее собрание собственников, - говорится в официальном документе за подписью главы администрации Мурманска Евгения Никоры.

Еще один дом, на Павлова, 47, будут сносить. Деревянное двухэтажное здание уже совсем не пригодно для проживания. Местных жителей переселят в другие дома, а затем, в течение года, деревяшку должны уничтожить.

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