Определен первый проектировщик «Больничного городка» в Мурманске

К расселению Больничного городка планируют приступить в 2021 году. Фото: правительство Мурманской области

Первым проектировщиком «Больничного городка» в Мурманске стал градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект». Ему поручено спроектировать первый жилой дом в это микрорайоне.

Подрядчика выбрали по результатам конкурсных процедур. Примечательно, что именно эта компания занимается разработкой концепции «Больничного городка» в целом.

- Можно не сомневаться, что он впишется в новый облик микрорайона и положит начало его кардинальному преображению», – отметил вице-губернатор-министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Контракт с подрядчиком будет подписан в ближайшее время.

Напомним: для Больничного городка разработали два варианта застройки. По первому, в микрорайоне будут дома до 12 этажей, по второму - до 6. Работы проектировщикам осложняют гористая местность, поэтапное переселение из аварийного жилья.

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