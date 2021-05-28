Погода на 29, 30 мая 2021 года в Мурманске: до +9 градусов, местами осадки

На следующей неделе синоптики обещают потепление. Фото: Олег ФИЛОНОК

На выходных погода в Мурманской области все еще не будет радовать теплом, однако оно уже не за горами.

По прогнозам заполярных синоптиков, 29 мая в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем всего +4+9 градусов.

- В ближайшие дни на погоду Мурманской области будет оказывать влияние циклон, смещающийся с Баренцева моря на юг Карского моря. 30-31 мая ожидается поворот ветра к западному направлению, адвекция более теплой воздушной массы и постепенное повышение температуры воздуха, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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