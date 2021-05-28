Турист рыбачил около Кильдина и встретил дельфинов

Николаю Кольский полуостров благоволит: ему встречались и медведи, и касатки, и морские котики. Фото: Скриншот видео

Николай Насиловский приехал из Вельска Архангельской области в Мурманскую на рыбалку.

Вышел на всю ночь в Баренцево море в районе Кильдина и встретил дельфинов.

- За всю ночь я поймал только две трески маленьких и пикшу. Но хорошая погода, штиль и дельфины рядом - это было здорово! Они всю ночь плавали рядом - рассказал редакции "КП" Николай. - Я не разбираюсь в животных, но мне кажется, это были дельфины. Они были темно-серыми.

Николаю Кольский полуостров благоволит: ему встречались и медведи, и касатки, и морские котики.

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