Житель Мурманска пытался украсть из гипермаркета огромную бутылку виски за 11 тысяч рублей

В отношении северянина решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В гипермаркете Мурманска на проспекте Ленина задержали хитрого вора, который пытался вынести гигантскую бутылку виски, не заплатив. Тревожный сигнал из магазина поступил на пульт оперативного дежурного Росгвардии ночью. На место выдвинулся ближайший экипаж группы задержания.

- Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы выяснили у сотрудников магазина, что произошло. Как оказалось, в гипермаркет пришел мужчина, который положил в тележку для продуктов бутылку виски объемом 4,5 литра и вывез ее за пределы кассовой зоны. Сумма ущерба магазину могла составить более 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего мурманчанина, который попытался оказать сопротивление стражам правопорядка, и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Сейчас в отношении северянина решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу.

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