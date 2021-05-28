Житель Мурманска разбил свой Renault в Териберке и выдумал угон

Северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На днях в паблике "Мурманск ДТП ЧП" появилась информация о том, что водитель Renault ищет свидетелей угона своего авто в Териберке. Якобы кто-то сел за руль иномарки и разбил ее. На самом же деле ситуация обстояла немного иначе.

Так, 43-летний владелец машины обратился в полицию Кольского района, рассказав о случившемся. Стражи правопорядка предупредили мурманчанина об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, однако он продолжал настаивать на своем.

- Факт совершения преступления не подтвердился. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина придумал историю с угоном иномарки лишь для того, чтобы выгородить себя – накануне он совершил ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ранее несудимый северянин признался в ложном доносе. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбивший лося на дороге Кандалакша-Алакуртти водитель получил штраф в 80 тысяч рублей. Законодательство не освобождает от ответственности за причинение вреда животному по неосторожности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru