Средний возраст обращающихся в центр занятости населения Мурманска составляет 39 лет

На регистрационном учете в центре занятости состоят 2200 безработных.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
Центр занятости населения Мурманска (ЦЗН) предоставил "КП-Мурманск" статистику по рынку труда в столице Заполярья.
Так, в 2020 году в учреждение за содействием в поиске подходящей работы обратились 17950 человек, из них трудоустроили 7824 северянина. Столь большое количество безработных было связано, разумеется, с пандемией.
Как рассказал "КП-Мурманск" директор ЦЗН Мурманска Роман Антонов, прошлой весной специалистам приходилось принимать по 120 человек за день, что в три раза больше обычного. Сейчас ситуация уже пришла в норму.
- В 2021 году с января по май за поиском работы обратились 4662 гражданина, из них трудоустроены – 2972 человека. По состоянию на 25 мая на регистрационном учете в центре занятости состоят 2200 безработных, - сообщили в учреждении.
Средний возраст граждан, обращающихся в центр занятости населения, составляет 39 лет. Больше всего работодателям требуются сварщики, слесари, водители автомобилей, медицинский персонал.
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