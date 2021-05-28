На реках Мурманской области прошел пик весеннего половодья

Уровни понижаются с интенсивностью 1-27 сантиметров в сутки. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 19 по 23 мая на большинстве рек Мурманской области минул пик весеннего половодья. А на Чаваньге, Варзуге, Поной пики прошли 13-16 мая. Об этом сообщили в мурманском гидрометцентре.

- Водность рек уменьшается, уровни понижаются с интенсивностью 1-27 сантиметров в сутки. От максимальных за половодье уровни понизились на 13-117 сантиметров, - уточнили в УГМС Мурманска.

Ледостав сохраняется только на Серебрянском водохранилище, что находится северо-востоке области. На Верхнетуломском водохранилище, озерах Куэтсярви, Ловозеро, Умбозеро наблюдается дрейф льда, ледяные поля. Озеро Имандра в районе станции Хибины и Зашейка очистилось ото льда.

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