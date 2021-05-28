Созданы новые открытые цифровые карты Мурманской области

На территории городов Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты, Островной, Кола, Мурманск, Североморск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск также созданы цифровые планы городов открытого пользования масштаба 1:10000. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» были созданы новые цифровые карты Мурманской области, которые вошли в единую электронную картографическую основу (ЕЭКО).

- Это, по сути базовая электронная карта, которую можно использовать в качестве картографической основы (подложки, картографического фона) в любых информационных и геоинформационных системах. С ее помощью можно решать различные прикладные задачи, например, отображать тематическую информацию об инфраструктуре, населении, природе, проводить мониторинг хозяйственной деятельности, - сообщили в Росреестре по Мурманской области.

Для Заполярья созданы ЕЭКО в виде цифровых топографических карт открытого пользования масштабов 1:1000000, 1:100000, 1:50000. фото: Росреестр по Мурманской области

Для Заполярья созданы ЕЭКО в виде цифровых топографических карт открытого пользования масштабов 1:1000000, 1:100000, 1:50000. На территории городов Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты, Островной, Кола, Мурманск, Североморск, Снежногорск, Гаджиево, Заозерск также созданы цифровые планы городов открытого пользования масштаба 1:10000.

Узнать о картах подробнее можно на сайте Центра геодезии, картографии и ИПД или по электронной почте vopros-otvet@nsdi.rosreestr.ru.

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