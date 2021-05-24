В Мончегорске пропал 39-летний мужчина с татуировкой на шее

Северянин исчез 10 дней назад. Фото: vk.com/la_murmansk

Вот уже как 10 дней в Мончегорске ищут 39-летнего мужчину. Альберт Мулланурович Муллаяров 14 мая ушел с базы в районе поселка Куцколь и пропал. Его местонахождение до сих пор не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Из особых примет - есть татуировка на шее справа.

На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, серую кофту, синие джинсы, черные кожаные ботинки.

Любую информацию о местонахождении северянина просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт": 8 800 700 54 52.

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