В Мурманской области появится цифровой гид

Через электронный ресурс туристы смогут планировать свой отдых в Мурманской области.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в круглом столе по теме "Летний отдых-2021: предложения губернаторов новой волны". Туризм в нашем регионе развивается все активнее, и Заполярью есть чем удивить гостей.
Причем отдых обещает быть не только интересным, но удобным.
- В июне у нас будет запущен цифровой туристический гид. Завершается тестирование системы платежей. На портале уже 425 объектов, 187 различных экскурсионных программ. Туристы смогут сразу оплатить услугу и затем оставить отзыв, кроме того, будет кнопка экстренного вызова. В цифровом гиде также будет прогноз по северному сиянию, - цитирует Андрея Чибиса "АиФ-Мурманск".
Гид будет удобен тем, что через него можно будет быстро скорректировать свои планы, если их нарушит капризная северная погода.
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