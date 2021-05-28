Заполярный "Титаник": У острова Партизанский затонула столкнувшаяся с ледяным полем лодка

Спасатели по чистой воде дошли до нужного участка берега Верхнетуломского водохранилища. Фото: vk.com/szrpso

27 мая у трех северян не задалась рыбалка. На лодке они вышли к острову Партизанский на Верхнетуломском водохранилище.

- Они переправились на противоположный берег. Двое остались на берегу, а третий по неустановленной причине продолжил путь на лодке. На пути оказалось дрейфующее ледяное поле, при столкновении с которым алюминиевое плавсредство затонуло, а хозяин оказался в воде. Мужчине, сбросившему сапоги, удалось самостоятельно доплыть до берега, однако теперь все трое не могли вернуться домой, а рыбалка потеряла актуальность. По телефону дозвонились до ЕДДС-112, попросили об эвакуации, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели пришли на помощь быстро. Они вышли от туристической базы "Зеленый берег", аккуратно обошли оставшийся на водохранилище лед, прошли несколько километров по суше и нашли рыбаков. Помощь врачей им не понадобилась, мужчин просто доставили до туристической базы.

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