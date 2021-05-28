КНЦ РАН выпустил книгу про золото на Кольском полуострове

Новая монография содержит большое количество скрупулезно собранной информации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В издательстве Кольского научного центра вышла книга под названием «Минералогия и особенности генезиса месторождения золота Оленинского (Кольский полуостров)». Ее авторами стали научные сотрудники центра Аркадий Калинин и Евгений Савченко, а также доктор геолого-минералогических наук Всеволод Прокофьев.

В книге читатель не только найдет ответ на вопрос "Есть ли золото на Кольском?", но и подробно узнает о Оленинском золоторудном месторождении, результатах геохимических и минералогических исследований его руд .

- Оленинское месторождение золота расположено в Ловозерском районе, в 50 километрах к северу от Ловозера, в экономически неосвоенном районе, куда можно добраться либо вертолетом, либо гусеничным транспортом. Этот район привлекал пристальное внимание геологов. Проявление золота установили в конце 1960-х годов. Активное изучение месторождения продолжалось с 1976 по 1985 и с 1998 по 2009 годы. Именно тогда здесь пробурили свыше тридцати скважин, прошли сеть канав, - отметили в КНЦ РАН.

Оленинское месторождение привлекло к себе пристальное внимание из-за особенностей его минерального состава, резко отличающегося от прочих золоторудных объектов: здесь в составе руды есть различные соединения серебра, сурьмы, свинца.

Новая монография об Оленинском месторождении содержит большое количество скрупулезно собранной и тщательно выверенной информации, приведено полное геологическое строение месторождения, рассказано о породообразующих минералах его метасоматических пород.

Новая монография ученых адресована специалистам в области геологии, минералогии и геохимии рудных месторождений.

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