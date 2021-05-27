Андрей Сысоев о ямочном ремонте: "Подавайте в суд на решение Совета депутатов"

Финансирование ямочного ремонта из бюджета вызвало разногласия у правительства региона и Совета депутатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ямочный ремонт вопрос - острый вопрос для Мурманска. И не потому, что территорий, где он нужен, очень много или ямы очень глубокие. Просто финансирование этого процесса из бюджета вызвало разногласия у правительства региона и Совета депутатов.

Напомним: горсовет решил не выделять деньги на ямочный ремонт, а направить их на комплексную реконструкцию дворов. Аргумент - такие работы должны делать управляющие компании. При этом в правительстве региона отметили, что этим летом ямочный ремонт пройдет в 300 дворах Мурманска, несмотря на полицию парламентариев. Острый вопрос еще раз подняли на заседании Совета депутатов 27 мая.

- Мы имеем законное право помогать и в текущем, и в поддерживающем ремонте, причем это не освобождает УК от таких работ, - отметил глава администрации Евгений Никора.

Но председатель горсовета и глава Мурманска Андрей Сысоев отметил, что депутаты не будут менять свою позицию.

- Пусть управляющие компании работают. Если не нравится наше решение, администрация может подать в суд на Совет. Когда судятся две ветви власти, это нормально, - отметил Андрей Сысоев.

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