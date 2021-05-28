В Мурманской области ищут желающих сняться в военном фильме "Другая тишина"

Кастинг продлится до 10 июня. Фото: vk.com/timofey_burban

В Мурманской области собираются организовать съемки военного фильма "Другая тишина". Режиссеры - братья Тимофей и Егор Бурбан из Мурманска.

Создали приглашают на кастинг всех желающих.

На главные роли требуются двое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет. Один - жилистого телосложения, а другой - крепкого телосложения. Для ролей второго плана ищут мужчин от 23 до 42 лет. Из женских ролей нужна девушка, играющая медсестру 20 лет. Также требуется статист без ноги 20-30 лет.

- Мы ждем ваших писем на почту burban.brothers@gmail.com. С уважением команда Братьев Бурбан! - сообщил Тимофей Бурбан на личной странице в соцсетях.

В письме нужно указать желаемую роль, ФИО, контактный телефон, ссылки на соцсети и приложить несколько фотографий. Кастинг продлится до 10 июня.

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