90-летний саам Петр Галкин из Ловозера снялся в промо-ролике к фильму "Райские камушки"

Сейчас ему больше 90 лет, но он с удовольствием согласился сыграть роль харизматичного оленевода. Фото: NORDFILM

Представитель коренного малочисленного народа нашей области, саами, Петр Галкин, снялся в промо-ролике будущего фильма "Райские камушки".

Сам он с детских лет работает в тундре, является ветераном Великой Отечественной войны, которую прошел в составе оленно-транспортного батальона. Сейчас ему больше 90 лет, но он с удовольствием согласился сыграть роль харизматичного оленевода.

Тизер к фильму снимали в Ловозере и Териберке. Его задача - презентовать задумку режиссера Софьи Горленко на ближайшем питчинге Министерства культуры России в августе 2021 года и получить финансирование на полноценные съемки.

Тизер к фильму снимали в Ловозере и Териберке. Фото: NORDFILM

- Фильм будет посвящен жизни рыбаков, затронет темы традиционной саамской культуры и духовного выживания людей в непростых условиях Крайнего Севера. Генеральным продюсером фильма выступает глава московской студии "Мувистарт" Дмитрий Якунин, большую поддержку в его создании оказывает правительство Мурманской области, - сообщила пресс-служба Центра развития кинопроизводства Мурманской области "Нордфильм".

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