Жители Мурманска продолжают судиться с "Севжилсервисом"

Сравнив бумаги за несколько месяцев, северяне выяснили, что у них, оказывается менялись УК, хотя общедомовых собраний жильцы не помнят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году началось очередное противостояние мурманчан и УК "Севжилсервис". Летом 2021-го жители нескольких домов в Ленинском округе заметили, что в квитанциях выросли суммы за содержание и ремонт.

Сравнив бумаги за несколько месяцев, северяне выяснили, что у них, оказывается менялись УК, хотя общедомовых собраний жильцы не помнят. После всей чехарды у руля оказался "Севжилсервис". Недовольные самоуправством мурманчане стали искать правды в суде.

- Администрация оказывает юридическую помощь. По данным 26 мая, было подготовлено 66 исковых заявлений, 47 подано в суд. По 38 вынесено положительное решение. Один человек отказался от иска, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Напомним: в отношении "Севжилсервиса" возбудили 42 уголовных дела. Управляющую компанию обвиняют в подделке документов.

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