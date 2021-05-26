В Апатитах женщина ударила своего мужчину ножом в спину

Мужчина обратился в медицинское учреждение, где после осмотра медики констатировали легкий вред здоровью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах семейные разборки закончились ударом ножа в спину. На почве алкогольного опьянения женщина поругалась с мужчиной, с которым проживает, и ударила его ножом, доказывая свод правоту.

Мужчина обратился в медицинское учреждение, где после осмотра медики констатировали легкий вред здоровью. Тем не менее, полиция начала по данному факту проверку.

- Участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудником патрульно-постовой службы была задержана и доставлена в отдел полиции ранее несудимая 39-летняя жительница Апатитов. Северянка в содеянном призналась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Женщину отпустили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком до двух лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полярном убитого женой мужчину нашли по неприятному запаху. 28-летняя женщина устала терпеть постоянные побои 46-летнего мужа и 62 раза ударила его ножом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru