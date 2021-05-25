Виктория Абрамченко поддержала инициативу Мурманской области о защите интересов рыбаков

Рыбакам-любителям хотят разрешить продавать свой улов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В начале этой недели губернатор Андрей Чибис работал в Москве, в том числе прошла рабочая встреча с вице-премьером Викторией Абрамченко. С ней тема зашла о региональной инициативе о защите интересов рыбаков.

Напомним: любителям хотят разрешить продавать свой улов, а для компаний-прибрежников важно расставить все точки над "i" по теме обработки улова на судах. Поправки в федеральный закон разрешат потрошение и обезглавливаниеулова непосредственно на борту судна.

- Виктория Валерьевна поддерживает инициативу Мурманской области, и сейчас задача – доработать текст, чтобы обеспечить его внесение в Государственную Думу, - сообщил по итогам встречи глава региона.

Вопрос о рыбаках-любителях тоже нашел поддержку у вице-премьера.

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