На праздновании Дня области в Мурманске выступит IOWA

На праздновании Дня Мурманской области выступит группа IOWA. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 мая Мурманской области исполнится 83 года. День рождения одного из самых молодых регионов страны широко отметят чередой праздничных мероприятий, которые пройдут во всех муниципалитетах.

Самый большой концерт состоится 29 мая в Мурманске на Пяти Углах.

- На нем выступят группа IOWA и DJ Егор Решетников, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Так как 22 мая в столице Заполярья не смогли провести "Последний звонок" - его отменили из-за снега и сильного ветра, то концерт ко Дню области посвятят еще и молодежи.

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