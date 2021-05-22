Из-за плохой погоды в Мурманске отменили мотопробег в честь открытия сезона

Мотопробега в честь открытия сезона 22 мая не будет. Фото: правительство Мурманской области
Прогноз синоптиков не утешительный: 22 мая в Мурманской области будет идти сильный снег, а ветер в порывах будет достигать 17 м/с.
Что обидно, ведь на 22 мая было запланировано много мероприятий: субботники, "Последние звонки" и торжественное открытие мотосезона.
Байкеры собирались колонной проехать через весь город и завершить его у "Алеши". Но погода не благоволит поездкам.
- Друзья! В связи с прогнозируемыми ухудшениями погодных условий в течении дня парад мотоциклистов отменяется, - сообщили организаторы мероприятий.
Не только байкеров, но и других водителей просят воздержаться от поездок в эту субботу - снег будет идти весь день.
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